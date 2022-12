Nei prossimi giorni, la Sampdoria molto probabilmente limerà alcuni dettagli relativi al trasferimento di Razvan Marin dall'Empoli. Il calciatore rumeno, già seguito dai blucerchiati in passato, dovrebbe trasferirsi a Genova via Cagliari.



Restano infatti da sistemare alcuni aspetti secondari, poi il calciatore potrà raggiungere i compagni a Bogliasco. Non partirà per la Turchia a causa di alcune complessità burocratiche, ma raggiungerà la squadra al Mugnaini. La Samp erediterà di fatto la formula del trasferimento, quindi un prestito secco dal Cagliari fino al termine della stagione.