La Sampdoria con i polacchi ha un discreto feeling. Lo dimostrano le operazioni che hanno portato alla corte di Giampaolo Karol Linetty, Bartosz Bereszynski e Dawid Kownacki. La colonia potrebbe ampliarsi ulteriormente in futuro, con l'eventuale arrivo di Skorupski, ma attenzione: al club blucerchiato piace anche un altro calciatore proveniente dall'Est Europa.



Secondo Sampnews24.com gli uomini mercato doriani avrebbero messo sul taccuino Pawel Dawidowicz, centrale prestato in questa stagione dal Benfica al Palermo. Il club rosanero ha un diritto di riscatto per il giocatore classe 1995, e molto probabilmente lo eserciterà, per poi scatenare una piccola asta. Daawidowicz infatti non piace soltanto alla Sampdoria, ma anche al Genoa e all'Atalanta.



La base per un'eventuale offerta sarebbe di circa 3,5 milioni di euro, anche se prima bisognerà aspettare l'esito dei play off di B. Soltanto a quel punto le società interessate potranno mettersi a trattare con il Palermo. La Samp ovviamente potrebbe cercare di sfruttare la presenza dei connazionali per convincere Dawidowicz.