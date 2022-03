In Germania raccontano di un interesse della Sampdoria per Kaled Narey, esterno destro del Fortuna Dusseldorf che si sta mettendo in vetrina nella seconda divisione tedesca. Secondo rp-online.de, sul giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023, ci sarebbero i blucerchiati ma anche Mainz, Colonia e Fulham.