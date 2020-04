Classe 2005, trequartista di talento nato a Catania e arrivato la scorsa estate alla Sampdoria, svincolatosi dopo il fallimento della società etnea: è l'identikit di Giuseppe Kevin Leone, fantasista blucerchiato che sta facendo ottime cose nell'Academy doriana. Le sue prestazioni e le convocazioni con l'Under 15 azzurra avrebbero già suscitato l'interesse di numerose big italiane, come Juventus, Atalanta e Roma, ma pure di società estere.



Secondo Sampnews24.com la quotazione che ne farebbe il club doriano sarebbe addirittura pari a 10 milioni di euro: una cifra onestamente molto alta, che permetterebbe alla Samp di inserirlo anche nelle contrattazioni per alcuni calciatori da prima squadra. Comunque il club blucerchiato, che lo ha rilevato senza alcuna spesa, pagando soltanto un piccolo premio di formazione alla sua squadra precedente alla Libertas Catania Nuova, non sembra intenzionato a cederlo e a realizzare alcuna plusvalenza per i prossimi due anni.



Una big italiana avrebbe già chiesto informazioni, così come una società estera, anche se un eventuale trasferimento fuori Italia potrebbe avvenire soltanto dopo il compimento dei 16 anni.