C'è un giocatore in particolare che durante questo inizio di campionato non ha trovato spazio nella Sampdoria. Si tratta del centrocampista inglese Ronaldo Vieira, destinato a vedere il suo spazio ridursi ulteriormente a seguito del probabile innesto di un altro giocatore nel reparto.



Attualmente il futuro dell'ex Leeds sarebbe oggetto di attente valutazioni da parte di Ranieri e del Doria. La Samp infatti secondo Il Secolo XIX sarebbe intenzionata a lasciarlo partire, e starebbe valutando pure la possibilità di cedere Vieira anche in prestito, e non a titolo definitivo come inizialmente si immaginava.