Non sono finite le manovre e i correttivi per la Sampdoria, alle prese con la questione regista, ma chiamata ad intervenire sul mercato anche per quanto riguarda un difensore centrale. Giampaolo poi ha chiesto pure un attaccante, ma questi non dovrebbero essere gli ultimi movimenti blucerchiati. Ad esempio la Samp ha puntato alcuni ulteriori rinforzi anche per il reparto arretrato, tra cui Guillermo Varela.



L'uruguaiano classe 1993 sino a pochi anni fa veniva considerato un profilo davvero molto interessante nel panorama mondiale, tanto è vero che a maggio 2013 venne acquistato dal Manchester United. Nel 2015-2016 il terzino destro debuttò anche con la maglia dei Red Devils, ma negli ultimi due campionati il laterale si è un po' perso, tanto che dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte Varela è tornato a casa, al ​Peñarol.



Ora però il giocatore sarebbe stato proposto alla Sampdoria: la pista resta sempre aperta, nonostante l'interessamento del Besiktas, ma stando a Il Secolo XIX l'eventuale approdo in blucerchiato di Varela sarebbe legato ad un trasferimento di Jacopo Sala, seguito da Parma e Udinese.