Niente porte aperte per Sampdoria-Verona, in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La decisione era nell'aria, ma poco fa è stata annunciata dallo stesso Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa convocata per comunicare i provvedimenti relativi al Coronavirus.



"Abbiamo deciso che la partita si giocherà a porte chiuse" ha detto Toti. "Abbiamo scelto di trattarla nello stesso modo rispetto alle altre partite di questo turno, facendo parte della stessa giornata. Ci sembrava inopportuno portare migliaia di persone a Marassi in considerazione delle norme igienico sanitarie". A questo punto si attende la decisione della Lega Calcio, che potrà decidere di ratificare la scelta oppure rinviare come fatto per le altre gare del turno.