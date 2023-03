Sampdoria-Verona (domenica 19 marzo alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.



Assenti gli indisponibili Audero, Conti, Lammers, Murillo e Pussetto oltre allo squalificato Rincon da una parte; Ceccherini, Henry, Hien, Hrustic, Ngonge, Sulemana e Veloso dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Sabiri, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni.