Sono giornate molto complesse e ricche di situazioni da gestire in casa Sampdoria. Una, ad esempio, riguarda il discorso bond, su cui stanno lavorando a Corte Lambruschini. Ieri, ad esempio, sono andati in scena diversi. Uno, ad esempio, con PwC Italia, ossia una società di revisione, consulenza strategica, legale e fiscale per le imprese. PwC sta aiutando la dirigenza doriana nella stesura del piano di risanamento della composizione negoziata, che necessita di costanti aggiornamenti con le banche.



Proprio gli istituti di credito sono uno dei grandi protagonisti della Samp. Ad esempio, secondo Il Secolo XIX è stato fatto un nuovo incontro con Banca Sistema, alla presenza di Gianluca Vidal, con al centro il progetto del bond convertibile che potrebbe consentire di ricapitalizzare la società blucerchiata. Ovviamente, non sarà Banca Sistema a sottoscrivere il bond ma eventuali soggetti interessati, la cui ricerca ferve in questi giorni. Un eventuale sottoscrittore potrebbe di fatto mettere un tassello per rilevare la società in futuro.



Sul fronte creditori l'avvocato Bissocoli, l'esperto nominato dalla Camera di Commercio per affiancare la Samp nella gestione della composizione negoziata, sta incontrando i creditori per rimodulare i debiti. Quelli pregressi al 6 febbraio sono congelati, mentre la Samp sta trattando su quelli contratti da marzo in poi. L'idea di Bissocoli sarebbe quella di proporre ai creditori uno sconto del 40% rispetto alla cifra prevista.