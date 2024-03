Sampdoria, Verre e Depaoli migliorano. Esposito, rientro a metà aprile?

Lasta preparando la sfida di lunedì con la, cruciale in ottica playoff, con alcune situazioni da monitorare attentamente tra i giocatori acciaccati. A Bogliasco ad esempio seguono le condizioni di Valerio: dopo il reintegro con la rosa,a seguito delle note vicende del mercato invernale, il trequartista aveva offerto una grande prestazione con la Feralpisalò. Proprio in quella gara però il numero 10 blucerchiato si era fermato,a causa di un fastidio muscolare. Adesso però Verre sta bene, ha giocato nell'amichevole interna con la Primavera, e sarà a disposizione lunedì.

Da tempo invece si sta gestendo da solo Fabio, alle prese con uno dei fastidi più noiosi per un calciatore, ossia la pubalgia. L'esterno è costretto a stringere i denti, ha giocato tutta la partita con il Bari e per questo motivo la settimana scorsa ha seguito un programma differenziato per rimettersi alla pari dei compagni. Ieri però è rientrato in gruppo, non ci sono dubbi sulla sua presenza tra i convocati per la Ternana.Chi invece non sarà del match è Sebastiano, colpito dall'ennesima ricaduta stagionale. Ieri l'attaccante - che tra l'altro si è reso protagonista di un bello scambio di maglie con un indimenticabile ex blucerchiato, Francesco Flachi - ha fatto terapie per sanare la lesione muscolare. Il sogno della Samp sarebbe quello di averlo in panchina già con il Palermo, ma sembra più plausibile un suo ritorno per la gara successiva, in programma il 13 aprile a Marassi con il Sudtirol.