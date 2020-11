Un po’ a sorpresa, Valerioè stato confermato alla. Soltanto pochi mesi fa sembrava certo il suo addio, direzione Verona o altre società, ma il gran campionato disputato l’anno scorso e la buonissima preparazione hanno convinto Ranieri e la dirigenza. Con Giampaolo ad esempio Verre non trovata posto, ma anche quella è stata un’esperienza positiva: "Assolutamente sì, per me è stato un anno difficile,ma quella stagione mi ha fatto crescere, con il tempo mi ha fortificato. Era una squadra molto forte, mi ha consentito di crescere come persona, come uomo” ha raccontato a Sampdorianews.net. “, a ventisei anni ritengo di aver raggiunto la maturità di occupare ogni posizione a metà campo. Posso farlo meglio o meno bene, ma ormai penso di poter fare il trequartista, il centrocampista centrale, a volte ho fatto anche il mediano. Non c'è una posizione preferita, adesso sto facendo il trequartista e mi sto trovando molto bene. Da bambino ho iniziato proprio come fantasista, poi mi hanno spostato dietro, in mezzo come mediano e di nuovo avanti".“Come ho vissuto il ritorno alla Sampdoria? Bene..” Aggiunge Verre. “Sono tornato qui molto volentieri, mi sono rigiocato le mie carte quest'anno, sta andando bene con la squadra e lo staff.È una persona con cui ci si può parlare tranquillamente, ti fa sentire a proprio agio. Con lui mi trovo molto bene e i risultati in campo stanno pagando".La gemma in questa stagione è stato sicuramente lo splendido gol alla Fiorentina. Un momento che il centrocampista racconta così: "Durante l'azione di Firenze mi è venuto un flashback tornando all'anno scorso quando accadde la stessa azione, ma con lancio del difensore, con il Verona contro il Milan. In quel caso stoppai sempre bene,istintivamente mi è venuto di guardare il portiere. Quando l'ho visto fuori stavolta ho preferito fare il cucchiaio invece che tirare forte, è andata benissimo. L'obiettivo è fare il massimo possibile mettendomi a disposizione della squadra. Dare il massimo sperando che la Sampdoria possa arrivare al più presto ai famosi quaranta punti, per poi pensare anche ad altro, adesso concentriamoci a fare ogni cosa passo dopo passo".