Sino ad oggi, Valerio Verre è stato uno dei titolari di Andrea Pirlo, che ha quasi sempre impiegato il trequartista scuola Roma. Le sue prestazioni con la maglia della Sampdoria, però, non hanno convinto pienamente e pare che la dirigenza blucerchiata abbia messo il suo nome in cima alla lista dei possibili partenti a gennaio.



Secondo La Repubblica sarà proprio il numero 10 doriano il primo sacrificato, anche perché Verre ha uno degli stipendi più pesanti in casa Samp. Potrebbe salutare Genova quindi nelle prossime settimane, su di lui si sarebbero mosse alcune società di B ma occhio anche alla Serie A.