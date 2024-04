Sampdoria, Verre verso la panchina: in vantaggio Alvarez con Borini

Prove anti Spezia per la, con Pirlo che sarà costretto a sostituire Manuel De Luca in avanti. L'allenatore blucerchiato sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 delle ultime gare, ma in attacco ci saranno delle significative variazioni. Il posto del numero 9 verrà preso da Fabio, che come caratteristiche è uno dei pochi a poter ricoprire il ruolo, seppur con qualità diverse. Quello tra De Luca e Borini però potrebbe non essere l'unico cambio. Scalpita infatti AugustinLa maglia da seconda punta a sostegno di Borini se la contendono due giocatori, l'uruguaiano e Valerio. Pirlo in stagione ha dato grande fiducia a Verre, impiegato praticamente sempre come titolare - quando non era fuori rosa - sia come trequartista che come seconda punta. Le prestazioni del fantasista però sono state altalenanti: molto spesso negative, intervallate da qualche raro acuto come ad esempio con la Feralpisalò. Sabato scorso il giocatore è stato uno dei peggiori della Samp, e ora con lo Spezia potrebbe finire in

Alle sue spalle è pronto Alvarez, arrivato a gennaio dal Sassuolo e impiegato subito come titolare da Pirlo. Nelle ultime giornate però l'ex neroverde era un po' uscito dalle rotazioni, adesso potrebbedi fianco a Borini: secondo Il Secolo XIX le sua caratteristiche, maggiormente offensive, si completerebbero meglio con quelle dell'ex Milan rispetto a Verre, che potrebbe così perdere il posto da titolare.