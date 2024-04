Sampmania: a essere pessimisti soffri di meno

La batosta di ieri non ci voleva. Di solito sono sempre un po’ pessimista per natura, ma mentre andavo allo stadio, lo ammetto,. Cielo terso, temperature estive, Marassi pieno da scoppiare, entusiasmo alle stelle: c’erano tutte le componenti per vivere finalmente una giornata piacevole con la Samp. Una di quelle che ti riconciliano con il pallone e la vita in generale.Invece sono tornato a casa ad orario aperitivo incavolato nero, con il morale sotto ai tacchi e la sensazione di aver visto il Doria buttare ancora una volta nel cestino una bella occasione per svoltare l’inerzia della stagione. Vedete? Saremo genovesi, ma aspettarsi sempre il peggio non è una filosofia di vita del tutto sbagliata. Patisci meno. I blucerchiati da tempo. Di questa cosa non riesco a capacitarmene, non me ne faccio una ragione.

I quasi 25mila del Ferraris, costretti allo stadio ad un orario orribile, non si meritavano uno spettacolo del genere. Tra l’altro, sono particolarmente avvilito perché. Ieri non c’è stato quell’episodio che ti fa dire “eh, però, senza quella circostanza la partita sarebbe stata diversa”, un placebo in grado di addolcire appena la pillola. Niente di tutto questo.La Sampdoria è stata surclassata dal Sudtirol. Gli avversari erano più veloci, più concentrati, messi meglio in campo, più reattivi e maggiormente desiderosi di prendere i tre punti. La difesa a tre (o a cinque, dipende da come volete guardarla) lascia voragini sulle fasce e aumenta le incertezze dei tre dietro.ma non è che il Doria rendeva di più con il 4-3-2-1? Comunque, lo schieramento tattico della retroguardia non basta a giustificare il risultato perché, tutto sommato, la Sampdoria ha faticato non tanto a proteggere la porta di Stankovic, quanto piuttosto a creare azioni degne di tale nome, capaci di procurare il minimo grattacapo al portiere avversario.

A centrocampo la Samp compassata e lenta non haLa squadra di Pirlo non ha creato nulla: nessuna palla gol nitida, nessun acuto o brivido. Solo tiretti sbilenchi, un paio di tentativo di imbucata e poco altro. Le due punte servono poco, se una è il solito Verre ‘ammirato’, si fa per dire, in lunghi tratti di stagione. Dove è finito il numero 10 visto con la Feralpi? Eppure aveva esultato con la mano sulla bocca,

Peccato poi per l’infortunio di De Luca: Borini quel lavoro lì non può farlo, si era già intuito a Palermo, si è visto di nuovo con il Sudtirol. Tra l’altro ieri Pirlo, che secondo mea mio modo di vedere: fuori l’impalpabile Verre, Leoni e Darboe, dentro Pedrola, Alvarez e Depaoli. Tutto giusto, tre sostituzioni così dovrebbero cambiare la faccia della partita in Serie B. Invece, abbiamo assistito al nulla cosmico per oltre 90 minuti.Leggo i soliti commenti di quelli allineati sul pensiero unico che parlano di carro, di disfattisimo e tutto il corredo di banalità assortite. Non diciamo belinate.di trame e di idee, E ciò per paradosso è coinciso con il rientro di alternative e cambi in panchina. Quasi l’ampiezza di scelta rappresentasse un alibi, inconsciamente. Ma non funziona così. Mi auguro di vedere una reazione quanto prima, rivorrei la Samp di Modena dell’andata, la migliore dell’anno per me.

Per fortuna, guardo la classifica e vedo che siamo ancora lì, in piena bagarre playoff. Però è una consolazione magra.Adesso alcuni giocatori da poter impiegare a gara in corso inizi ad averli, ma se l’annata non svolta in una partita come questa, con il pubblico che ti soffia alle spalle e ti prende per mano, come può farlo negli ipotetici playoff? Il calendario ora è bestiale, e noi non ci meritiamo di patire in giornate del genere. I 25mila del Ferraris hanno rinunciato al mare e alle gite per seguire la squadra in Serie B. Certi pomeriggi non se li meritano proprio.