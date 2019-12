Ieri è iniziata la settimana di preparazione al derby con due grossi punti interrogativi per quanto riguarda la Sampdoria. Uno è Gaston Ramirez, grande protagonista di quest'ultima parte di stagione tra le fila dei blucerchiati, l'altro è il terzino Fabio Depaoli.



Alla ripresa degli allenamenti il trequartista non si è presentato al Mugnaini, essendo stato colpito da un attacco influenzale. Ramirez è rimasto a casa, oggi potrebbe fare la sua comparsa a Bogliasco per una sessione differenziata, ma le sue condizioni non preoccupano per il momento in vista della stracittadina. Molto diverso il discorso legato a Depaoli.



L'ex Chievo si è infortunato in uno scontro di gioco con Lasagna, accusando un trauma distorsivo alla caviglia. In questi giorni sta lavorando con lo staff fisioterapico provando un recupero lampo, è tornato ad assaggiare il campo ma ci sarà però bisogno di ancora un paio di giorni per valutare le reali possibilità di riaverlo in campo per il derby.