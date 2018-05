Le consultazioni non mettono in subbuglio soltanto l'Italia. Anche se più in piccolo, sono cominciate pure in casa Sampdoria, e sarà un momento cruciale per decidere il futuro del club blucerchiato. Ieri a Roma si è tenuta una riunione plenaria a Roma, nello studio di Romei, e il vertice ha coinvolto tutto lo stato maggiore doriano. C'erano ovviamente il presidente Ferrero e l'avvocato, insieme a Osti, Pradè, Pecini e Invernizzi. Il tema centrale è stato quello del settore giovanile, ma si è parlato ovviamente anche di mercato e di squadra futura. In tutto questo, il presidente della Samp secondo Il Secolo XIX si sarebbe comportato come se Pecini non avesse nessuna proposta da altre squadre, e come se Osti e Pradè non avessero il contratto in scadenza.



Pecini stesso stando al quotidiano avrebbe parlato a sua volta di programmi, e una riunione di questo genere a maggio lascerebbe ipotizzare un futuro condiviso tra la Sampdoria e il suo stato maggiore. In questo caso, Ferrero dovrebbe offrire a Pradè, Osti e Ienca un nuovo contratto. Magari con un ingaggio un po' più basso. E' una tattica pericolosa, perchè il ds, il responsabile dell'Area Tecnica e il segretario potrebbero ricevere nuove offerte, ma da Corte Lambruschini trapela ottimismo. Per il momento, i piani alti della Samp si trincerano dietro ad un "Vedremo, non c'è problema", ma già oggi ci sarà un nuovo summit. E potrebbe rivelarsi un incontro fondamentale per proseguire nella strada tracciata.