La Sampdoria è vicina ad un portiere: il club blucerchiato, dopo l'addio a Emiliano Viviano, valuta vari profili, ad esempio quello di Sportiello, ma c'è anche un altro nome sul taccuino della dirigenza doriana. E' quello di Emil Audero, estremo difensore classe 1997 di proprietà della Juventus ma prestato nel corso della scorsa stagione al Venezia. In questo momento, sarebbe proprio lui in pole per occupare i pali della porta della società genovese.



Alla prima stagione da titolare, il giocatore italo-indonesiano ha stupito tutti in Serie B. Per questo motivo la Juve non vuole perdere il controllo sul calciatore, e valuta di cederlo mantenendo un diritto di ricompra. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport la Samp avrebbe scavalcato l'Udinese nella corsa al giocatore. Audero sarebbe stato inserito anche all'interno della trattativa per Mandragora, ma il rilancio doriano avrebbe ribaltato la situazione. La Juve per il suo giocatore chiede almeno 10 milioni, oltre a un futuro diritto di riacquisto.