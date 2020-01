Per la Sampdoria, salutato Murillo, è in arrivo un primo rinforzo in difesa. Il nome del calciatore in questione è Giangcomo Magnani, centrale classe 1995 di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Brescia.



Secondo Tuttosport i biancoblù starebbero per girare il calciatore al club blucerchiato. Magnani, cresciuto tra Reggiana e Padova, vanta anche un breve trascorso alla Juventus, che lo aveva acquistato dal Perugia salvo poi girarlo subito al Sassuolo. Il giocatore in questa Serie A ha messo assieme soltanto due presenze: una da titolare, contro il Torino, e una da subentrato con la Spal. Magnani ha anche saltato la prima parte di campionato a causa di un infortunio, ormai messo definitivamente alle spalle.