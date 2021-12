Sono giornate intense per il braccio destro di Ferrero Gianluca Vidal, arrivato a Genova per la partita tra la Sampdoria e il Venezia e attualmente al lavoro in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti, in programma dopodomani. Durante la riunione, come ampiamente prevedibile, verrà nominato il diciannovesimo presidente della Sampdoria e il nuovo consiglio di amministrazione.



Probabilmente il CdA ripartirà dalla conferma dei membri attuali, tolto ovviamente Ferrero e più una integrazione. Vidal sta riflettendo su alcune soluzioni, una interna, ossia un professionista già in Sampdoria, e una esterna, una ‘figura di garanzia in termini reputazionali funzionale alle delicate settimane che attendono la società, in prospettiva cessione e continuità aziendale’ scrive Il Secolo XIX.



Non è detto però che la nomina del nuovo presidente arrivi già dopodomani. Si può infatti tenere aperta per qualche giorno l’assemblea, indicativamente fino al 27. Subito prima, Vidal, in quanto socio unico di SportSpettacolo, dovrà anche nominare il nuovo amministratore della controllante della Sampdoria.