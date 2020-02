Le dimissioni di Paoloda vicepresidente dellahanno causato non solo il crollo del CdA, ma hanno aperto anche alcuni scenari estremamente importanti in casa blucerchiata. Ieri i soci hanno fissato la data della prossima assemblea, in programma il prossimo 6 marzo, e le indiscrezioni che filtrano raccontano di un CdA confermato in toto, tranne per quanto riguarda proprio Fiorentino.Secondo Primocanale il ruolo lasciato libero dall'ex vicepresidente dovrebbe essere riempito da Gianluca, uomo di fiducia di Ferrero e commercialista del Viperetta. Lo stesso Vidal la scorsa estate si era occupato della, poi non andata in porto, con il gruppo Vialli. Dovrebbe a sorpresa rimanere anche l'avvocato Romei, che sembrava ormai destinato a lasciare la Samp