Quella di oggi è stata la prima giornata genovese del nuovo acquisto della Sampdoria, Ronaldo Vieira. Arrivato come acquisto di prospettiva, con l'obiettivo di non far rimpiangere Torreira, il centrocampista classe 1998 è sbarcato ieri sera nel capoluogo genovese. Oggi, dopo visite e firma, si imbarcherà con la squadra per la tournée inglese. Ed emergono anche alcuni dettagli in merito all'operazione.



Vieira era stato seguito dalla Sampdoria già nella scorsa stagione, quando aveva stregato gli emissari blucerchiati in Inghilterra. Qualche giorno fa Osti e Sabatini, convinti dal suo profilo, hanno deciso di affondare il colpo grazie anche alla mediazione di Paolo Busardò, agente molto vicino all'ambiente blucerchiato. L'operazione che porterà il calciatore nato in Guinea Bissau, con cittadinanza portoghese ma naturalizzato inglese al Doria si è configurata come un trasferimento a titolo definitivo da 6,5 milioni di euro, più altri 600mila euro legati ai bonus.



Complessivamente quindi Vieira costerà alla Samp una cifra superiore ai 7 milioni, un investimento importante per un giocatore che in teoria nelle gerarchie doriane partirà dopo Obiang. Il ragazzo, che era stato monitorato anche dall'Inter, firmerà invece un contratto quinquennale a salire.