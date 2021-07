L'esperienza italiana di Ronaldo Vieira potrebbe concludersi questa estate. Il calciatore della Sampdoria, dopo un'avventura non esaltante in blucerchiato, era partito bene in prestito a Verona, ma alla fine, complice anche qualche acciacco muscolare, è uscito dalle rotazioni di Juric. Ora per il centrocampista, pagato 7 milioni, viene ventilata l'ipotesi di un ritorno in Inghilterra.



Secondo Tuttosport, Vieira non ha mai nascosto il suo desiderio di un ritorno oltremanica e il suo entourage lo avrebbe offerto a varie società, compreso lo Sheffield United, attualmente in Championship.