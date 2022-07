In casa Sampdoria è caccia ai centrocampisti da affidare a mister Giampaolo. Un giocatore che piace molto al tecnico blucerchiato, ad esempio, è Gonzalo Villar della Roma. E il club doriano sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi del mercato attorno allo spagnolo.



Il calciatore sembrava promesso al Monza, oltre ad avere varie estimatrici in Spagna. Il club giallorosso, secondo Il Secolo XIX, vorrebbe negoziare il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni. La Samp, però, resta vigile: sa che Villar apprezzerebbe particolarmente la destinazione blucerchiata, e monitora la vicenda per inserirsi in caso di congiuntura favorevole.