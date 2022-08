La Sampdoria è vicina a piazzare il colpo Gonzalo Villar. Sarà il regista della Roma il nuovo play di Marco Giampaolo, dopo una trattativa durata parecchio tempo e chiusa negli ultimi giorni. La definitiva fumata bianca è attesa entro dopodomani.



Il giocatore poi arriverà a Genova tra domenica e lunedì per le visite mediche e la firma sul contratto, in modo tale da mettersi subito a disposizione per gli allenamenti in vista dell'Atalanta. La formula, scrive Il Secolo XIX, sarà quella del prestito con diritto di riscatto, e non l'obbligo.