C'è uno scenario che al momento sembra davvero poco plausibile, ma che potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone in casa Sampdoria nei prossimi giorni. L'ipotesi che circola in queste ore è quella di un ritorno in sella di Carlo Osti, ex direttore sportivo blucerchiato recentemente sollevato dall'incarico da Ferrero.



Secondo Tuttosport nell'occhio del ciclone, oltre a D'Aversa, sarebbe finito anche Daniele Faggiano, che ha fallito il mercato estivo. Per questo motivo l'idea di un ritorno di Osti nelle vesti di dirigente tuttofare sta prendendo sempre più piede. L'ex dirigente e Ferrero non hanno contatti da quasi due mesi ma Osti, al momento sospeso e non ancora licenziato, si è sempre rivelato un riferimento per il Viperetta.