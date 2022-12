Uno dei più grandi oggetti misteriosi in casa Sampdoria è senza ombra di dubbio Harry Winks. Il centrocampista arrivato in estate dal Tottenham non ha mai sostenuto neppure un allenamento completo con i blucerchiati, e di recente è stato operato. Adesso, il Doria e gli Spurs rifletteranno sul da farsi, ma il giocatore ha un'idea ben precisa.



L'idea di Winks sarebbe quella di rientrare a disposizione della Samp il prima possibile, addirittura il giocatore classe 1996 potrebbe essere sul charter che porterà la Sampdoria in Turchia per il mini ritiro di dicembre. Il calciatore vorrebbe proseguire in gruppo la riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia sinistra per tornare a disposizione nella seconda parte di stagione.