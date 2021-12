Niente Qatar per il difensore della Sampdoria Maya Yoshida, anzi, probabilmente il prosieguo della carriera del difensore giapponese sarà ancora in Europa, probabilmente con la maglia blucerchiata. Il centrale ha infatti già risposto all’interessamento dell’Al Gharafa, squadra che nei giorni scorsi aveva provato a tentarlo.



Il club degli Emirati aveva messo sul tavolo uno stipendio da due milioni di euro netti a stagione per il giocatore blucerchiato, che però secondo Sampnews24.com avrebbe già detto no alla proposta. La speranza del calciatore sarebbe quella di prolungare il suo contratto con la società di Corte Lambruschini, in scadenza a giugno 2022.