Salgono le quotazioni di Maya Yoshida in vista di Sampdoria-Verona. Il difensore giapponese attende sempre l'esordio con la maglia blucerchiata: nei giorni scoris si pensava che la prima per l'ex giocatore del Southmapton potesse arrivare addirittura a Milano, contro l'Inter. L'emergenza Coronavirus però sembra aver soltanto rimandato il suo ingresso in campo.



Claudio Ranieri sta preparando in questi giorni la formazione anti-Juric. Tra i vari esperimenti del mister c'è anche quello di una linea difensiva tutta inedita: a sinistra Augello, complice la squalifica di Murru, a destra Bereszynski e coppia centrale formata da Tonelli-Yoshida. L'allenatore doriano potrebbe quindi lasciare fuori Omar Colley, parso molto in difficoltà nelle ultime uscite.