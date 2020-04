La Sampdoria ricompone i ranghi e si ritrova a Genova. Il club blucerchiato aveva chiesto ai suoi tre calciatori all'estero, Maya Yoshida Ronaldo Vieira e Kristoffer Askildsen, di rientrare questa settimana per sottoporsi al necessario periodo di quarantena, obbligatorio per chi rientra dall'estero.



I tre giocatori sono arrivati ieri a Genova, da oggi inizieranno il periodo di due settimane in isolamento sotto sorveglianza sanitaria, e potranno così sottoporsi a fine aprile-inizio maggio alle approfondite analisi necessarie per la ripresa, per il momento in programma il 4 maggio. Yoshida, Vieira erano partiti lo scorso 28 marzo, ricorda Il Secolo XIX, Askildsen due giorni dopo. Nei giorni scorsi comunque il giapponese, l'inglese e il norvegese avevano proseguito con le rispettive schede di allenamento, tenendosi in contatto con lo staff doriano via social.