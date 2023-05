Probabilmente non ho ancora realizzato. Probabilmente nessuno di noi lo ha fatto.. Credo sia un sentimento diffuso, comune a tutti. Me ne sono reso distintamente conto ieri sera. Quando Marco Lanna ieri sera alle 22 si è affacciato dal ballatoio di Corte Lambruschini per pronunciare, con un filo di voce, quelle quattro parole che tutti aspettavano da troppo tempo, c’è stata un’esplosione di gioia enorme, sì,Il tuo cervello non le processa. Le realizzi piano piano, ed è ancora meglio, perché le endorfine si liberano più gradatamente, il piacere si protrae più a lungo e ti permette di assaporarlo meglio. La natura ci salva: con una scarica di adrenalina così, tutta assieme, rischi di lasciarci le penne. Ti scoppia il cuore.Fino all’ultimo l’ex presidente e ormai ex proprietario della Sampdoria non si è smentito.. Ha tentato di battere sul tempo Lanna annunciando, qualche minuto prima e con una sconnessa telefonata in tv, di aver venduto la Sampdoria. Anzi, di averla praticamente regalata.. Tutti i riflettori erano puntati addosso a chi, da dicembre 2021 ad oggi, ha vissuto due vite invecchiando di dieci anni per la Sampdoria, pur di salvarla. Ferrero ha detto che lo rimpiangeremo, che ha regalato la squadra perdendo un sacco di soldi, e si è dipinto come un padre di famiglia ingiustamente massacrato.I sampdoriani questa mattina li riconosci. Hanno un sorriso sulla faccia, gli occhi stanchi e hanno dormito poco. Tutti, dal primo all’ultimo. Anche perché per quattro giorni hanno vissuto sulle montagne russe, in un’altalena di emozioni capaci di stroncare chiunque.Non si sa come ma ci siamo riusciti. Ci hanno ripreso per i capelli quando sembrava troppo tardi, tenendoci in vita. Oggi quindi è davvero il nostro 25 aprile. E, come dice il mio collega e amico Stefano Rissetto,Abbiamo bisogno di un’indulgenza plenaria, per ripartire da zero e ricostruire da quello che di buono ci ha lasciato questa vicenda.. Questa storia ci ha insegnato qualcosa. Ci ha mostrato il valore della Sampdoria nelle nostre vite, quanto sarebbe brutto perdere questa parte di vissuto, e cosa siamo disposti a fare pur di non lasciarla morire. Ecco, ai nuovi proprietari viene da dire ciò.. La Sampdoria è uno di quei gioiellini semisommersi da robaccia che potete trovare in una soffitta dimenticata. Vi basterà lucidarla, togliere un po’ di polvere e valorizzarla per bene, e vivrete di rendita. Non traditela. Capitela e rispettatela, e riceverete in cambio tutto quello che avete soltanto assaggiato ieri.Ero certo che saremmo morti di stenti, dissanguati e utilizzati come ostaggi sul fondo della Serie D. Temevo ci avrebbero usato come merce di scambio, tirando la corda fino a quando non sarebbe stato troppo tardi per tornare indietro. Abbiamo guardato a lungo nell’abisso, troppo a lungo, e l’abisso di rimando ha scrutato dentro di noi.Sono convinto che qualcuno lassù ci abbia messo una pezza. Qualcuno con i capelli ricci, l’orecchino e il numero 9 sulle spalle.