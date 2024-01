Sampmania: la Sampdoria è come il mio tubetto di dentifricio

Sarò abbastanza conciso perché da ieri sera mi sono rimaste addosso soltanto. Il freddo, ad esempio. Quel freddo di Marassi che non sentivamo da un po', quel freddo e quel vento che ti tagliano la faccia, che percepisci però soltanto quando passi una serataccia. E Sampdoria-Parma lo è stata decisamente, una serataccia. Non starò qui a dilungarmi su una partita molto semplice da commentare, in realtà. La squadra di Pirlo, incerottata e imbottita di infortuni e di Primavera, eracontro la prima della classe. Ha offerto mezz'ora di livello, poi il Parma ha iniziato ad aumentare i giri del motore. Se il rigore - ennesimo episodio quantomeno dubbio - è una bastonata nei reni per un uomo già claudicante, il raddoppio di Mihaila dopo due minuti equivale ad unper un tizio sdraiato a terra dolorante. Vedi le stelle, poi tutto nero, e ti svegli il giorno dopo in ospedale.Sapevamo che il Parma ci avrebbe. La sfida con i gialloblù ha evidenziato tutti i limiti di una squadra fragile in difesa e soprattutto senza alcuna imprevedibilità dal centrocampo in su, quando mancano i sei giocatori che possono fare la differenza. L'assenza di Vieira, Benedetti, Kasami, Esposito, Pedrola e Borini sembra la ricerca di una giustificazione?non si può prescindere da questa riflessione. Mi dispiace.Pirlo ha delle? Si, come tutti. Ma secondo me sono molto limitate e circoscritte, nell'analisi del momento attuale. La Sampdoria a pieno organico funzionava, e funzionava bene. Qualche interrogativo comunque sussiste, inutile negarlo:(è una storia incredibile, non riesco a spiegarmela),della Primavera forse qualche minuto in più lo merita. Valutare unvisto il sistema di gioco del Parma e le assenze avrebbe forse avuto senso, anche perché 8 gol subiti in due partite sono tanti. Parlare di playoff, poi, lo ritengo fuori luogo adesso. Ma Pirlo ha davvero tante, tante attenuanti, e vanno esplicitate.Ieri sera, tornato dallo stadio, sono entrato in bagno per lavarmi i denti. Ho iniziato a maltrattareletteralmente prosciugato, e mi sono ritrovato a pensare chePirlo ha spremuto tutto ciò che poteva spremere, ma ieri il tecnico doriano, per assenze ed errori vari e assortiti, si è trovato a giocare con quattro terzini in campo contemporaneamente, senza difensori centrali in panchina, con quattro Primavera aggregati e a centrocampo come riserve Askildsen, Girelli e Panada. E qui veniamo all'ultima parte della mia riflessione.Io sono estremamente attento alle spese., e che rimanere senza è pericoloso per la salute dei denti. Ecco, proseguire sperando di strizzare ancora la Sampdoria è pericoloso per la salute, della tifoseria e societaria. Manfredi e Radrizzani (c'è ancora? Dove è finito?) devono intervenire in qualche modo, Pirlo si merita se non un nuovo dentifricio, almeno uno di queida far durare sino a quando non è passata la tempesta. Non pretendo sia di marca, anche del discount va bene. Ma qualcosa bisogna comprare.