Sampmania: come la tovaglia corta

Non so se vi è mai capitato: avete presente quando la, e continuate a tirarla da una parte e dall'altra, cercando di centrarla nel miglior modo possibile, in modo da nascondere il difetto? La sistemi a destra, ed è corta a sinistra. Cerchi di centrarla bene a sinistra, e spunta un pezzo di tavolo dalla parte opposta. La metafora va bene anche con la coperta, quando dormi con un partner particolarmente invadente. Ecco, secondo meImmagino che il tecnico doriano possa intuire ladei tifosi blucerchiati - ormai assuefatti ai pomeriggi surreali, ne viviamo a ripetizione da anni - perché probabilmente anche lui sente un po' la medesima sensazione. Appena tira la tovaglia da una parte, rimane scoperto il lato opposto. Ieri la Samp è andata a Venezia senza. Provate a togliere gli otto migliori giocatori all'Inter, di certo non lotterà per lo scudetto. Eliminate gli otto migliori giocatori del Parma, col cavolo che dominerà la B.Non mi sento di attribuire, come leggo, particolari responsabilità al tecnico doriano. Anzi, ritengo che la continua emergenza abbianotanto è vero che le pensate più interessanti di Pirlo sono dovute proprio alla sfilza interminabile di problemi fisici accusati a turno in ogni reparto. Il cambio modulo, il passaggio al 4-3-2-1, Esposito trequartista, Giordano mezz'ala e ieri Benedetti dietro alle punte, per dire, sono tutteAd un certo momento però, anche il suo margine di intervento finisce. C'è un punto oltre il quale neppure l'Onnipotente potrebbe andare, ed è il caso di rendersene conto.Se la Sampdoria sotto di un uomo, falcidiata dagli infortuni e martoriata mentalmente dalle centinaia di magagne piovute sulla sua schiena in questa stagione,Sì, sono anche io abbattuto dalla fragilità del Doria, e penso che la formazione vista ieri al Penzo debba limitarsi a lottare, con le unghie e con i denti, per evitare di retrocedere in Serie C. Ma la Samp non è questa. Non è quella dei 13 punti in 6 partite, ma nemmeno quella di ieri.Se c'è un aspetto per cui la situazione della Sampdoria merita una riflessione seria e profonda, è proprio questo.Ci sono tante concause, è vero: senza soldi sul mercato, sei costretto a prendere giocatori magari più fragili strutturalmente e maggiormente soggetti a problemi fisici. Se la rosa è corta, sei costretto ad impiegare sempre gli stessi elementi, stressandoli muscolarmente. I campi forse contribuiranno a peggiorare la situazione. La sfiga, le scie chimiche, mettete tutto ciò che volete nel calderone: ma queste giustificazioni non bastano. Qualcuno deve dare una spiegazione realistica, mentre qualcun altro prendersi le proprie responsabilità, e correre ai ripari. E poi bisogna intervenire subito, sul mercato, prima che sia troppo tardi.