Troppo, troppo brutta per essere vera.La Sampdoria vista a Salerno è stata troppo pesante da digerire, e nemmeno voglio farlo. Preferisco dimenticarla il prima possibile, scordarla come un incubo al mattino. Mentre assistevo allo sfacelo dell’Arechi, ripensavo alle parole pre gara di Giampaolo: “Solo venerdì e sabato - ha poi aggiunto per smorzare i torni - ho riconosciuto la mia squadra”. Evidentemente era un campanello d’allarme, perché poi nei fatti il Doria a Salerno è morto sul serio.Quando prendi delle lisciate del genere, la colpa è di tutti. Ritengo però opportuno scindere i piani. Fermandoci all’aspetto puramente ‘di campo’, calciatori e allenatore hanno. La frase sopra citata di Giampaolo mi aveva fatto ghiacciare il sangue nelle vene, probabilmente c’era un motivo per esternarla, un messaggio da lanciare. Le scelte di formazione, benché parzialmente obbligate dalla penuria numerica di alternative, hanno evidenziato una squadra debole e, soprattutto, in tremenda difficoltà in fase realizzativa. Ecco, questo è probabilmente l’aspetto più importante. Lo ‘0’ alla voce gol segnati, dopo 270 minuti, non è più un caso, specialmente quando assisti adAllargando lo sguardo, non è il caso specifico a spaventare, quanto piuttosto la poca incisività dei giocatori che dovrebbero inserirsi o calciare. Nel primo tempo, la Samp un paio di occasioni le ha anche costruite.. Anche perché in questo momento due attaccanti da affiancare, molto semplicemente, non li hai proprio in rosa. Quagliarella funziona come riserva di Caputo, non gli si può chiedere di reggere un’intera partita, e avanzare Djuricic comporterebbe comunque una diminuzione di imprevedibilità a centrocampo, reparto dove la Samp ha un disperato bisogno di guizzi e fantasia.Questo discorso mi permette di slittare dal piano ‘campo’ a quello societario. Sappiamo tutti quante e quali difficoltà stiano affrontando Lanna e Panconi per quadrare i conti.. Mancano tasselli in ogni reparto, e pensare di affrontare un campionato senza l’approdo di due-tre pedine, magari cedendo ancora qualcuno, è da pazzi. Vero, Colley?(speriamo sia Winks la risposta), ea destra. Il problema è che riuscire a portare a casa tre innesti del genere è quantomeno complesso, senza soldi da spendere. Per la rovinosa situazione occorre sempre ringraziare la precedente gestione, con tutti i suoi protagonisti, nessuno escluso. Alcuni sono ancora in sella e anzi, lodano l’operato precedente, ma questo è un altro paio di maniche ancora, e rischiamo di non uscirne più.Mi sento però di invocare un po’ di. Non trovo comprensibile la dicotomia e il bipolarismo che ammantano la Samp, uscita neppure una settimana fa dal campo tra cori ‘vi vogliamo così’ e lodi sperticate da parte di addetti ai lavori e social vari.Affronterà un cliente scomodo come la Lazio che, oltretutto, ha 48 ore di riposo in più nelle gambe? Sì, ed è un bel problema. Prima di chiedere la testa di Giampaolo e dei calciatori, però, concederei un po’ di credito extra a chi se lo è guadagnato nel tempo. Anche quando è più difficile farlo, soprattutto perché non si può domandare ad un cuoco e ad una brigata di preparare un risotto ai frutti di mare, quando in dispensa hai solo bistecche.