Il terzino brasiliano Dodò, oggi al Santos ma di proprietà della Sampdoria, può trasformarsi in un'ottima pedina di scambio per il club blucerchiato. L'obiettivo del Doria è quello di monetizzare l'ormai imminente cessione del laterale ex Roma e Inter, ma potrebbe anche non essere il Santos a spuntarla nell'operazione. I bianconeri non hanno ancora trovato l'accordo con la Samp, e dello stallo starebbero cercando di approfittare altre società, ad esempio il Cruzeiro.



La squadra di Belo Horizonte secondo i media brasiliani potrebbe inserire nella trattativa anche il giovane attaccante Raniel, giocatore classe 1996 diventato un vero e proprio perno della squadra allenata da Mano Menezes. Si tratta di un esterno offensivo, all'occorrenza trequartista, che ha ottenuto 32 presenze nel massimo campionato brasiliano, condite da 4 gol, mentre in Libertadores Raniel ha disputato 6 partite. Resta da capire se effettivamente il club di Corte Lambruschini abbia interesse ad investire su un altro giocatore proveniente dal campionato brasiliano, dopo l'esperienza non troppo positiva con Junior Tavares.