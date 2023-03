Intervistato da Il Giorno, l’ex difensore dell’Inter, Walter Samuel, esprime la propria opinione in merito al momento di difficoltà che sta vivendo la squadra allenata da Simone Inzaghi.



“Hanno qualità, ma sono molto incostanti ed è un peccato perché la zona Champions avrebbe già potuto essere molto più vicina. Ma sono fiducioso per ogni traguardo perché nelle partite secche l’Inter poi riesce a dare il massimo. Io non vedo poi così tutto nero. Poi Lautaro resta l’uomo in più: al Mondiale ce lo siamo goduto, ha tanto da dare e lo vedo entusiasta all’Inter”.