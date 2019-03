Come riporta Il Mattino, schiarita definitiva sul fronte sediolini stadio San Paolo dopo l'ennesima lite tra Comune ed Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli. Domani il tavolo per le Universiadi incontrerà l'azienda Mondo per fare l'ordinazione dei sediolini e fissare l'apertura dei cantieri. Per il quotidiano appare molto difficile iniziare i lavori prima del 20 maggio. Sempre domani la Mondo dovrà avere la certezza sui colori dei sediolini (alla fine saranno azzurri nell'anello superiore e multicolore in quello inferiore).