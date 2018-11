Come scrive Il Mattino: "Nonostante le frecciate al Comune, e le carezze alla Regione per aver stanziato i 15 milioni per i nuovi seggiolini, la manovra di riavvicinamento tra le parti è costante: «È un grosso problema lo stadio, volevano buttare 5 milioni solo per la pista d'atletica ma era una cavolata. E io ho pregato il governatore di spendere 15 milioni per cambiare i seggiolini. Ma non vorrei che mi facessero il brutto scherzo di cambiarli mentre stiamo giocando. Speriamo di andare molto avanti in Europa». La querelle è su dove iniziare a installarli: nei distinti, come vorrebbe il patron, sono posti molto ambiti, o in Tribuna Posillipo, come vorrebbe il Comune per motivi di immagine. Di questo il presidente ha parlato al tavolo sui Giochi del 2019 con il commissario Gianluca Basile. Per De Laurentiis lo stadio deve produrre soldi per far crescere il club e fa l'esempio di quanto accade a Parigi: «Quando vado al Parco dei Principi scopro che loro pagano 1 milione all'anno per il fitto, con 47mila posti riescono a fatturare 100 milioni all'anno, noi non adiamo oltre i 17-18 perché dentro il San Paolo non possiamo fare niente, non si possono fare attività. Non vado allo stadio? Perché nel settore che occupo non si vede niente»".