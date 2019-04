La scala del calcio potrebbe presto non esistere più. Inter e Milan stanno progettando insieme un nuovo stadio che prenderà il posto del Giuseppe Meazza. Lo stadio di San Siro, protagonista di tante notti magiche sarà probabilmente demolito per far spazio alla nuova struttura portando con sè anche tanti ricordi e tante storiche battaglie disputate all'interno del rettangolo verde.



Pomeriggi, serate, notti che si sono spesso colorate di rossonero, come quelle che ricorda il nostro Daniele Longo. Derby, gare scudetto e sfide Champions che hanno fatto grande il Milan. Siete d'accordo con lui?​