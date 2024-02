San Siro, Inter e Milan fredde sull'ipotesi ristrutturazione: cosa emerge dopo l'incontro con Sala

Redazione CM

35 minuti per confrontarsi e scoprire tutte le carte in tavola, in un incontro a Palazzo Marino con il sindaco di Milano Sala: Inter e Milan, nelle persone del presidente rossonero Paolo Scaroni e dell'ad corporate nerazzurro Alessandro Antonello, hanno ascoltato tutte le proposte dell'amministrazione comunale e di WeBuild sulla possibilità di ristrutturare San Siro e continuare a giocare nell'impianto, rinunciando alle opzioni San Donato e Rozzano, già attivate in via preventiva.



NON FILTRA OTTIMISMO - A quel che emerge, dopo la mezz'ora abbondante di meeting e dopo un confronto in separata sede tra i due dirigenti, Inter e Milan sono diffidenti nei riguardi del progetto, che vedrebbe la sua presentazione da qui ad oltre tre mesi mentre l'opzione nerazzurra su Rozzano scade alla fine di aprile. La scarsa fiducia è data anche al ritardo triennale da parte di WeBuild della linea M4 a Milano. La volontà, insomma, è quella di andare avanti per le rispettive strade, ognuno nel proprio nuovo impianto. E San Siro rimarrebbe inabitato, con il Comune che a quel punto dovrebbe "piazzarlo" sul mercato.



CI SONO INTERESSATI - "In realtà gli interessi su San Siro ci sono e ci sono sempre stati", ha confessato Sala qualche giorno fa. "Ma sono tutte cose che tengo nel cassetto perché non vorrei arrivare a doverlo vendere a qualcun altro. Noi potremmo arricchire ovviamente anche l'area, oltre allo stadio, perché ci sono diritti volumetrici allegati che sono quelli previsti dal Pgt (piano di governo del territorio), quindi potrebbe essere una soluzione".