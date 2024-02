Botta e risposta sullo stadio Mezza fra Giuseppe Sala e Barbara Berlusconi. La ex vicepresidente del Milan dichiara all'Ansa: "La proposta di riqualificare San Siro è un ulteriore modo per non fare nulla. Il progetto mi pare generico e inverosimile. Dagli studi approfonditi che avevamo fatto noi al Milan, costa meno farne uno nuovo. La stima per i lavori in 300 milioni di euro è una cifra troppo bassa e non credibile. Il Real Madrid spenderà molto più di un miliardo di euro per ristrutturare il Bernabeu, con costi quasi raddoppiati rispetto alle previsioni".

le risponde così:Tutti possono dire la loro, ma lei cosa ne sa? Lasciamo lavorare chi sa lavorare. Nemmeno io sono in grado di fare una valutazione, ma se adesso ognuno dice la sua... Ma dai!".- A margine di una cerimonia a due anni dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, lo stessoaggiunge:(il principale sostenitore del vincolo ha annunciato le dimissioni da sottosegretario, ndr)., questo é il vero tema. Finché non si chiarisce questo punto io non voglio essere né ottimista, né pessimista. Se si chiarisse che si possono fare i lavori, a quel punto diventerei ottimista.