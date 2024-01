Milan, senti Sala sullo stadio: 'San Donato non ci chieda aiuto, partita ancora aperta su San Siro'

Giuseppe Sala torna a parlare della questione stadi. Il sindaco di Milano ha dichiarato: "Il progetto per il nuovo impianto del Milan a San Donato? Giudicare il lavoro degli altri è sempre qualcosa che non va bene, quindi io non voglio giudicare il lavoro del sindaco di San Donato. Mi è parso un po' sgradevole, detto ciò io l'ho ricevuto con estrema cordialità, ma se la mette così basta che poi non venga a chiedere aiuto. Sul fronte della sicurezza noi faremo la nostra parte e nulla di più all'interno del nostro perimetro, mi pare che il problema però vada al di là del nostro territorio. Perciò sono fatti di San Donato".



SAN SIRO - "Considero molto importante la commissione di mercoledì, quando sarà presentato un progetto per la ristrutturazione del Meazza. Ci saranno anche elementi di novità, per cui sono convinto che la partita sia ancora aperta e che questo sia un passaggio molto importante sul futuro dello stadio".