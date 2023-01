Il nuovo stadio di Inter e Milan e l'abbattimento di San Siro continuano a far discutere e il botta e risposta fra il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi si arricchisce di un nuovo capitolo.



FOLLIA INDEGNA - Stavolta a prendere parole è il vice-premier e leader della Lega: "Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un'opera. Dire di no a un miliardo di euro per riqualificare un quartiere è una follia indegna di un Paese sviluppato. Chi ha uno stadio di proprietà come la Juventus ha più fatturato: a Madrid hanno fatto un'enorme operazione in pieno centro in mezzo ai palazzi".



SAN SIRO INSOSTENIBILE - "San Siro così com'è è un onere insostenibile per Comune e cittadini. Incontrerò con il ministro della Cultura tutte le sovrintendenze d'Italia, che dovrebbero lasciar lavorare la gente".