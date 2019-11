Una bocciatura senza appello. San Siro ha scaricato quello che fino a pochi mesi fa era il principale beniamino. Krzysztof Piątek esce a cinque minuti dal novantesimo sotto una marea di fischi. Un epilogo forse anche scontato considerata la prestazione indecorosa dell'attaccante polacco. Se Bonaventura contro il Napoli si è ripreso il Milan, il pistolero sembra averlo quasi abbandonato.



PIATEK FANTASMA - Il Milan gli aveva dato cinque partite per cercare di cambiare il verso della stagione ed evitare la cessione a gennaio. Piatek ha fallito in maniera netta la prima: inesistente l'intesa con i compagni, conferma di essere insicuro anche quando deve battere a rete. L'istantanea del suo momento è tutta in quella occasione cestinata su assist al bacio di Theo Hernandez. A pochi metri dalla porta cicca il pallone, lento e legnoso. I suoi tifosi hanno perso la pazienza e lui sembra sempre più demoralizzato. Domenica prossima contro il Parma ci si aspetta un avvicendamento con Rafael Leao, finito in naftalina da alcune settimane.



ATTESA PER IBRA- "Una suggestione irresistibile". Cosi ha definito la trattativa per portare Zlatan Ibrahimovic al Milan il direttore sportivo Massara. La verità è che tutto il Milan vorrebbe subito il campione svedese in quel di Milanello, già a partire dalla prossima settimana. Così come lo attendono i tifosi, che hanno scaricato nettamente Piatek. Non sarà facile, ma il Diavolo sogna il colpo ed è pronto a rivoluzionare l'attacco a gennaio.