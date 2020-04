L'attaccante paraguaiano del Genoa, Antonio Sanabria si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La nascita di mia figlia Arianna mi ha cambiato il modo di pensare e di affrontare la vita. Prima credevo che con la qualità avrei sempre giocato, mi sbagliavo. Quello era il Tonny del passato: ora penso di essere maturato. Ho imparato che in quel modo non sarei arrivato da nessuna parte. Sono molto felice per la continuità e la fiducia che mi sta dando il mister Nicola".



"Ho attraversato momenti difficili, molti mesi senza andare a parecchie partite... Guardavo gli incontri del Genoa da casa e mi mancava stare con i miei compagni, ma erano decisioni prese dagli allenatori in quel momento, anche se non ero contento. Tuttavia, penso di poter fare una valutazione positiva di Genova, visto che mia figlia è nata qui ed ora mi sto godendo il calcio dopo l’arrivo del mister Nicola. Ritornare in Italia e in quel modo è stata un’emozione unica, perché molti anni prima non andò come avrei voluto. Nella vita, però, qualunque esperienza ti rende più forte. Ora penso solo a superare questo brutto momento che il mondo sta vivendo e poi, una volta che tutto sarà finito e torneremo alla normalità, vorrei concludere il campionato nel migliore dei modi e raggiungere il nostro obiettivo finale, che è la salvezza. Ci sono ancora molte partite da giocare, ma direi che siamo sulla buona strada. Soltanto dopo vedremo quel che dovrà accadere".