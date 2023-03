Nel 2018 era tutto fatto per l'approdo di Alexis Sanchez dall'Arsenal al Manchester City. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante cileno, passato pure per l'Inter. Poi il colpo di scena con la chiamata di Josè Mourinho a ribaltare il tutto e non solo.



LA VICENDA - "Stavo per andare da Guardiola, mi chiamava ogni giorno, mi mandava messaggi - ha rivelato la punta cilena in patria -. Era tutto pronto, un giocatore doveva andare all'Arsenal, poi Wenger ha bloccato tutto. Era saltato lo scambio. All'improvviso squilla il cellulare, è Mourinho che mi dice 'Alexis, c'è la 7 per te, giochiamo la Champions e daremo tutto'. Per me era un sogno: hanno indossato la 7 dello United calciatori come Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo".