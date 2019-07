Per chiarire: l’anno sabbatico è finito, ma con Mediaset ci siamo separati l’anno scorso e la situazione non è cambiata, dunque non sarò io a commentare la nuova Champions. Complimenti alla mia ex azienda per il colpaccio e in bocca al lupo ai colleghi. Io rimango in vacanza pic.twitter.com/A0MdnP5AI7 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) July 3, 2019

