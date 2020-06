Da una parte, dall'altra. In comune? Tante cose. Una persona in particolare: Giuseppe Sannino. Lui che è stato il predecessore dell'allenatore della Juve ai tempi della Sangiovannese nel 2002-03, e che per primo ha allenato l'argentino in Italia con la maglia del Palermo. Sannino ci racconta i ricordi del passato, partendo dalla C2 e arrivando in Serie A."Avevamo fatto un ottimo campionato, stavamo andando ai playoff di C2 e l'hanno dopo con Sarri vinsero il campionato. Con Maurizio ho sempre avuto un buon rapporto, non essendo amici stretti quando ci incontravamo parlavamo molto di calcio. Abbiamo allenato più o meno la stessa squadra, con le stesse idee di gioco e una metodologia abbastanza simile. Forse lui giocava già con il trequartista e io facevo un 4-4-2, ma la filosofia era la stessa".