Tra le note positive dell’attuale campionato di serie B c’è sicuramente l’Ascoli di Sottil. La formazione marchigiana è in piena lotta, con merito, per un posto nei play-off promozione. Diverse le individualità che stanno emergendo, una di queste è sicuramente Michele Collocolo. Il centrocampista tarantino classe 1999 ha già messo a referto 3 gol e 2 assist decisivi in questa stagione. Un percorso iniziato la scorsa stagione grazie a un’intuizione vincente del ds Cesena Moreno Zebi che decise di puntare sulle sue qualità nonostante fosse retrocesso con il Rende. Ora nel futuro può esserci la serie A con la Sampdoria che lo sta seguendo con grande attenzione. Dal Cesena all’Ascoli e nel futuro può esserci la massima serie con i blucerchiati.