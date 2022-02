Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus racconta ai microfoni della Rai l'amicizia con Fiorello: "Ci conosciamo da 35 anni. Non abbiamo mai lavorato tanto insieme, ma ci vogliamo molto bene e lui nei momenti importanti della mia vita c'è sempre stato. Insieme siamo a nostro agio, lui non mi racconta mai niente ma a me piace perché la sua imprevedibilità è geniale".