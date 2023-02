Durante dell’esibizione di Peppino Di Capri a Sanremo, in occasione della celebrazione dei settant'anni di carriera dell'artista, uno degli spettatori presenti in sala mentre andava Champagne ha mostrato una maglia speciale: quella numero 14 indossata da Maurizio Ciaramitaro, ex calciatore in Serie A di Parma e Palermo, nel corso della sua avventura al Trapani.